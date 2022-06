SIS Roma: ufficiale l'arrivo di Abby Andrews

Il primo acquisto della SIS Roma per il prossimo campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile è Abby Andrews. Rinforzo importante da parte del presidente Flavio Giustolisi per coach Capanna molto entusiasta.

Chi è Abby Andrews

Australiana, 22enne, Abby Andrews è un'atleta olimpionica dal fisico statuario e grande potenza fisica, tra i punti di forza della nazionale. Nata a Brisbane (Queensland), in Italia si è fatta notare a Napoli, nel 2019 ai World University Games, dove l’Australia finì al quinto posto. Alle Olimpiadi di Tokyo il team australiano è stato eliminato dalla Russia nei quarti di finale. Quella alla SIS Roma sarà la sua prima esperienza nel campionato italiano.

Queste le prime parole di Andrews in giallorosso: "Fin dalla mia partecipazione alle Olimpiadi, sognavo di avere l'opportunità di giocare all'estero. Quando la Sis Roma mi ha telefonato e si è presentata l’occasione non potevo lasciarmela sfuggire. La SIS è una squadra conosciuta anche all’estero ed una grande valenza tecnica con tante azzurre in rosa. Sono super entusiasta di entrare a far parte del club e spero di incontrare presto tutte le mie nuove compagne e di raggiungere assieme a loro i migliori risultati nel corso della stagione”.

Abby Andrews adesso è attesa da Mondiali con l'Australia e si unirà al resto della squadra a settembre.

Le parole di Capanna

Coach Capanna, che ha prolungato il suo contratto con la SIS, è soddisfato del nuovo arrivo: "Abby è una ragazza di 22 anni che seguivo, sul piano tecnico, sin dalle Olimpiadi.Già l’anno scorso c’è stato un primo approccio che si è concretizzato quest’anno. Mancina, dotata di un forte tiro che sa farsi valere anche in difesa ed è giovanissima e quindi soggetta ad ulteriori miglioramenti. Con il suo arrivo abbiamo acquisito peso in attacco e la squadra non ha perso qualità. Con Abby potremo trovare nuove soluzioni tattiche, dovremo lavorare molto insieme ma sono fiducioso. Non ci saranno stravolgimenti, la SIS continuerà nella sua politica di avere un gruppo giovane,costruire con pazienza dal vivaio e di essere competitiva ai massimi livelli. Con Abby sono state promosse ufficialmente nella rosa della prima squadra anche Sara Carosi, vent’anni e Marta Misiti, diciottenne”.

Marco Capanna guarda al settore giovanile per puntellare la squadra e ripartire puntando ai massimi traguardi: “Oggi siamo una squadra che nonostante ha un eta’ media bassa continua e vuole confermarsi a tutti i livelli. Per fare questo ho intenzione di allargare il gruppo di lavoro della prima squadra, aumentando la qualità del lavoro a cui si sottoporranno le nuove .avremo l’opportunità di creare un’ossatura in grado di affrontare i tanti impegni agonistici con tranquillità e se avremo bisogno oggi è in futuro speriamo di “ pescare” dal nostro vivaio. Lavorare con la prima squadra è uno stimolo importante e la maniera migliore per evidenziare e valorizzare certe qualità individuali”.