La SIS Roma batte l'Ancona e si prepara al nuovo turno di Coppa dei Campioni

La SIS Roma nel recupero infrasettimanale supera 22 a 4 la Vela Nuoto Ancona (22-4 il risultato finale) nel campionato di serie A1 femminile di pallanuoto.

La partita

Le ragazze del coach Marco Capanna contro le marchigiane hanno fatto valere la loro superiorità tecnica. Unica nota stonata della partita e sottolineata dal coach, è stato il terzo tempo chiuso sul risultato di parità: 2-2 quando però già si era sul 15-1 alla fine del secondo tempo. Una pausa mentale più che fisica. "Siamo partiti fortissimo, con ottime giocate nei primi due tempi, forse si poteva avere più continuità ed abbiamo fatto diversi errori ma ciò nonostante stiamo cercando di essere il più concentrati possibili nei prossimi impegni di campionato - dice mister Capanna che continua -. Una sfida importante ma non determinante per la regolar season ma significativa in chiave europea, le venete, infatti, si sono aggiudicate il girone a Berlino, sarà una partita importante per il campionato ed anche un’anteprima di Coppa Campioni. Ho predicato molto alle ragazze la concentrazione. Ogni partita deve essere affrontata con grande attenzione, in modo da avvicinarci nel migliore dei modi al secondo girone di Coppa Europea, che si svolgerà ad Atene dal 10 al 12 dicembre, dove abbiamo voglia di fare bene”.

La Coppa dei Campioni

La SIS Roma ha superato con cinque vittorie in cinque partite il primo turno di Coppa dei Campioni. L'urna che ha composto il gruppo del turno successivo però non è stata fortunata per la squadra romana. La SIS infatti ha pescato l’Olympiacos, Campione d’europa in carica, l’Ethnikos, altra squadra greca di livello e le spagnole del Terrassa. “Ogni partita fa storia a sé- continua a ripetere il coach Marco Capanna – L’importante è esserci ed andare in campo concentrati al massimo, non bisogna trascurare niente per vincere e noi ci proveremo sempre”.