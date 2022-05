La SIS Roma ipoteca il terzo posto nei play off di serie A1 battendo per 20 a 7 il Vetrocar Verona. Il divario è stato evidente fin dal primo tempo ( parziale di 6-2), nel secondo e terzo tempo le venete hanno provato a resistere, per poi spegnersi nella quarta frazione. Giovedì prossimo la partita di ritorno.

La partita

Nei primi quattro minuti della gara le romane si sono portate sul 5-0. Da quel momento in poi il team romano ha comandato il gioco a piacimento. Solo nel terzo tempo le venete hanno tirato su la testa facendo vedere piacevoli scambi in attacco e cercando di contenere la superiorità tecnica della SIS. Non è bastato a frenare la rabbia e la determinazione delle ragazze di Capanna, c’era voglia di fare bene, di riprendere subito la strada maestra del gioco e puntare ad una vittoria di prestigio, che puntualmente è arrivata, a dimostrazione del valore del team giallorosso. Chiara Tabani ha realizzato sei reti, confermandosi una delle migliori realizzatrici di questo campionato, Silvia Avegno ha realizzato una tripletta, a quota due reti si sono fermate: Galardi, Picozzi, Giustini, Ranalli e Di Claudio, bene anche la Nardini autrice di un goal nel quarto tempo.

Le parole di Capanna

Obiettivo terzo posto e qualificazione alla Coppa Len per la SIS Roma, adesso attesa dalla sfida di ritorno. Ecco le parole di coach Capanna “Abbiamo giocato un’ottima partita, con continuità, ritmo ed intensità giusta. La posta in palio era enorme e ci tenevamo a fare bella figura in una gara che contava. L’obiettivo è fare bene anche a Verona. Giovedì prossimo nella seconda partita dei play off per il terzo e quarto posto sarà dura, le venete sono una buona squadra ed in precedenza hanno impegnato severamente il Padova per l’accesso alla finale scudetto. Penso che la SIS possa dire ancora molto e tanto nella pallanuoto italiana. Siamo pronti a ripartire ed a rilanciare la sfida, non ci sentiamo inferiori alle finaliste e di sicuro sapremo farci valere. Abbiamo vinto la Coppa Italia e puntiamo al conquistare il terzo posto in classifica. Secondo me il bilancio finale è positivo”.