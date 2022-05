La SIS Roma chiude al terzo posto il campionato femminile di pallanuoto di Serie A1

La SIS Roma passa vince per 12 a 3 contro il Verona confermando il 20-7 della gara di andata. Con la vittoria di questa finalina, la formazione capitolina conquista il terzo posto nel campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. La squadra romana si è aggiudicata, inoltre, il diritto a partecipare alla Coppa LEN (LEN Euro League).

La partita

Nel primi 16’ la SIS Roma ha realizzato nove reti e le venete non sono riuscite mai a concludere pericolosamente, tanto che la Eichelberger ha svolto un lavoro di normale amministrazione e non ha corso rischi concreti. La SIS ha schiacciato le venete ed è stata la capitana Picozzi a rompere gli equilibri con un diagonale da fuori. Passata in vantaggio la SIS ha accelerato i tempi, mentre la Vetrocar Verona subiva, due volte Ranalli (un rigore) ed ancora Domitilla Picozzi fissavano il punteggio della prima frazione di gara sul 4-0. Nel secondo tempo si attendeva la reazione disperata delle padrone di casa, l’impennata d’orgoglio per riaprire in qualche modo l’esito del match. Invece veniva fuori la SIS che nel giro di 3’ passava sul 7-0. La seconda frazione si chiudeva sul 9-0 ed a quel punto la partita era chiusa già da tempo. Nel terzo e quarto tempo la SIS pur continua nell'ultima frazione il Vetrocar Verona riesce anche a pareggiare (2-2) concludendo con onore e coraggio la sfida con la SIS. Mattatrice della gara con una cinquina è stata la Ranalli, in grande spolvero anche la capitana Domitilla Picozzi, autrice di una tripletta e bene anche la giovane Storai, due volte a bersaglio.

Le parole di Capanna

Il coach Marco Capanna, si dimostra soddisfatto della prova maiuscola delle sue ragazze. Eccole sue parole: “Volevamo andare in Europa passando dalla porta principale, oppure potevamo non andarci e fare una finale per il terzo e quarto posto deluse e senza anima oppure, nella situazione più difficile, essere una squadra compatta che gioca forte. E così siamo stati:ho visto la squadra che mi aspettavo e sono orgoglioso di questo primo passo. E’ stata una stagione difficile nel corso della quale siamo cresciuti. Ringrazio tanto il Presidente per il sostegno che ci ha sempre assicurato e questo gruppo che ha fatto tanto ed ha vinto una Coppa Italia: questa squadra è una delle fotografie più belle che mi portò dentro”.