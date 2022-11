La SIS Roma attende il Como

Sabato 12 novembre alle ore 19:00 alla piscina del "Babel", via Tommaso Traetta n° 70 all'Infernetto, la SIS Roma ospiterà il Como per la terza giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

"Ogni partita fa storia a sè" - ricorda il coach Marco Capanna - "il pericolo in queste partite è che si sottovaluti l'impegno mentre invece, non mi stancherò mai di ripetere, bisogna affrontare ogni partita con lo spirito giusto e non sottovalutare mai l'avversario. Su questi temi sto lavorando da tempo e ritengo che le ragazze abbiano capito bene quello che vado dicendo, anzi sono convinto e sicuro che sabato prossimo vedremo una squadra determinata ed in grado di imporre subito il proprio gioco. Per mio conto, il Como è una buona squadra che sa il fatto suo ed in grado di impegnarci a fondo. In questo momento, tra l'altro, in vista del girone della Champions League che giocheremo in Francia la partita con il Como rappresenta un test attendibile per misurare la nostra condizione".

La SIS in Europa

La SIS in Europa giocherà nel girone D in Francia. Si tratta di un girone di ferro, con le ungheresi del Dunaujvaros, le fortissime greche dell'Ethnikos Pireaus, le padrone di casa del Mulhouse e le tedesche dello Spandau di Berlino. Passano al turno successivo le prime tre e in casa SIS c'è fiducia.