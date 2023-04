Pallanuoto femminile, la SIS Roma sfida il Trieste nella semifinale scudetto

Mercoledì 26 aprile alle ore 20:00 la SIS Roma alla piscina Babel attende il Trieste nella semifinale play-off scudetto del campionato di Serie A della pallanuoto femminile. Chi vince in finale affronterà la vincente fra il Plebiscito Padova e l’Orizzonte Catania.

Il Trieste è un avversario da non sottovalutare come ricorda coach Capanna: “Non sarà una partita facile. Entrambe le squadre giocheranno per vincere, dovremo fare la massima attenzione, ogni partita è diversa dall’altra. Una partita da vincere perché significherebbe partire con il piede giusto anche in questa delicatissima fase del campionato di pallanuoto. Si riparte tutti da zero, quello che abbiamo fatto prima resta, ma non sarà determinante per vincere lo scudetto. Abbiamo le carte in regola per passare il turno ma non dobbiamo sottovalutare in alcun modo le avversarie”.

La SIS Roma ha chiuso la regular season al primo posto ottenendo 17 vittorie consecutive su 18 partite, cadendo soltanto a Catania nell’ultima partita di campionato. Battere il Trieste vorrebbe dire non solo accedere alla finale scudetto ma anche qualificarsi per la prossima Coppa Europa.

In caso di approdo in finale, le romane avranno il vantaggio di poter giocare lo spareggio in casa vista la posizione ottenuta in campionato. “Il fattore campo ha un valore relativo nella pallanuoto” - ricorda Capanna – “Noi giochiamo sempre per provare a vincere, nella nostra piscina ed in trasferta”.