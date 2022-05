La SIS Roma perde la semifinale di andata dei play-off scudetto contro l'Orizzonte Catania

La SIS Roma perde per 7 a 6 la prima partita delle semifinali del play-off scudetto di pallanuoto femminile A1 contro l'Orizzonte Catania. La partita contro le siciliane, campionesse d'Italia in carica, è stata equilibrata con le due formazioni che hanno cercato la vittoria fino all'ultimo. Le romane hanno ceduto il passo negli ultimi due tempi. La SIS avrà l’occasione di rifarsi sabato 7 maggio nella gara di ritorno della semifinale.

La partita

Inizio assolutamente equilibrato con le due squadre ben chiuse e pronte a sfruttare al massimo gli eventuali errori. Il primo tempo si chiude sullo zero a zero, con due grandi parate della Eichelberger. La partita si sblocca nella seconda frazione, quando al 3’ Chiara Ranalli trasforma il rigore e porta le romane in vantaggio. L’Orizzonte Catania reagisce di rabbia ed in 50” pareggia con Gant, da questo momento è partita a tutto campo, per le romane segnano Cocchiere, Nardini e Ranalli, le siciliane rispondono con una rete della sua capitana Palmieri e Marletta ma restano sotto. Nel terzo tempo le siciliane ribaltano la partita, con le reti di Halligan, Leone e Marletta chiudono sul 6-4. Negli ultimi minuti del quarto tempo le siciliane si chiudono, la SIS riapre la partita a 2’ dalla fine, il Catania replica con Viacava, ed ancora Sis in gol con Tabani, poi gli ultimi assalti, la traversa e le parate del portiere Condorelli a fermare la rimonta.

Le parole di coach Capanna

Il coach della SIS Roma parla così al termine della gara: “La partita è cambiata negli ultimi tre minuti del terzo tempo. Fino a quel momento ed anche dopo la squadra si è fatta valere. Poteva andar meglio, ora puntiamo tutto sulla gara di ritorno a Roma che sarà decisiva. Per quello che abbiamo fatto vedere oggi non meritavamo certo di perdere, ma nella pallanuoto può accadere. Resta che oggi hanno vinto loro, ma sono convinto che possiamo ancora farcela, non siamo inferiori e soprattutto non abbiamo sfruttato a dovere le occasioni capitateci, soprattutto nel finale, ed il vantaggio dell’uomo in più in molte azioni d’attacco. Non era determinante vincere la prima gara, possiamo ancora farcela, sabato mi aspetto una tribuna piena, sarà importante anche il contributo dei tifosi”.

Il punto sulla semifinale

Decisiva per le sorti della SIS Roma sarà il ritorno di sabato 7 maggio che si giocherà alle 16:30 al centro federale "Freccia Rossa" di Ostia. La partita diventa fondamentale perchè la semifinale si gioca su tre partite e quindi per approdare alla finalissima dei play-off scudetto bisognerà vincere almeno due partite. Ecco dunque che una vittoria al ritorno permeterebbe alla SIS di giocarsi lo spareggio con le siciliane nella terza gara, che si disputerà a Catania alla piscina "Scuderi".