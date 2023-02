La SIS sfiora l'impresa: battuto il Sabadell ma le romane vengono eliminate dalla Champions League

La SIS Roma batte per 13 a 10 il Sabadell nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Vittoria prestigiosa ma che non basta alle romane che vengono eliminate dalla coppa europea per via del 15 a 10 subito all'andata in Spagna.

Al Babel dell’Infernetto le due squadre mettono in acqua una grande partita con una sostanziale parità nei primi tre tempi che le spagnole chudono in vantaggio di una rete (8-9). Nell'ultimo quarto la SIS accelera chiudendolo sul parziale di 5-1, pure un rigore parato (con l’aiuto del palo) dalla Eichelberger, per il finale di 13-10 che però non basta alle ragazze capitoline.

Fra le romane spicca la prestazione di Sofia Giustini autrice di 6 reti (3 su rigore). A segno anche Cocchiere (tripletta), capitan Picozzi (doppietta) e Galardi e Ranalli (1 gol a testa).

Coach Capanna è orgoglioso della prova delle sue ragazze, fa mea culpa per un time out chiamato: "Ho sbagliato ma nonostante questo e una differenza di organico e storia tra i due club, abbiamo dimostratoche potevamo andare avanti con merito e partecipare al girone finale per la Champions League. Siamo orgogliosi e soddisfatti di come la società sta gestendo questi impegni internazionali. Siamo un progetto e cerchiamo conferme per la strada".