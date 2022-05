La SIS Roma vince la semifinale di ritorno contro il Catania: si va allo spareggio

La SIS Roma nella seconda partita della semifinale scudetto per la pallanuoto femminile A1, batte l’Orizzonte Catania per 11 a 10 e riapre la corsa alla finalissima. L'andata terminò 7 a 6 per le siciliane ad Ostia invece hanno prevalso le romane che ci hanno creduto fino alla fine contro le campionesse in carica.

La partita

Ad una manciata di secondi dall’inizio Giuditta Galardi riesce a divincolarsi dalla morsa delle centrali siciliane e con un guizzo realizza un goal capolavoro che porta avanti la SIS, fino a quel momento costretta sempre ad inseguire. L’Orizzonte reagisce con rabbia ed orgoglio acciuffa il pari e da quel momento è un susseguirsi di emozioni, di errori e di prodezze dei portieri, a poco più di 4’ dalla fine Chiara Ranalli riporta sopra le romane, ma il Catania non è domato, anzi, con rabbia si avventa dalle parti della Eichelberger, ad 1’50” ritrova il pari. Il gol della vittoria lo sigla Avegno che al termine di un bel fraseggio con un diagonale potente infila l’incrocio dei pali della porta di Condorelli e regala la vittoria alle padrone di casa.

Le parole di Capanna

Questa l'analisi della partita di coach Marco Capanna che conferma il buon momento della SIS Roma: “Abbiamo impostato la partita sul ritmo e la continuità di gioco ed alla fine, questa scelta ci ha dato ragione. In queste partite tra due squadre di altissimo livello devi giocare al meglio, rasentando la perfezione, da un minimo errore può nascere il vantaggio per le avversarie. Entrambe meriteremmo la finale, però sarà solo una a disputarla. Nei primi due tempi non siamo stati all’altezza, le ragazze si sono battute bene ma abbiamo subito gol evitabili che potevano tagliarci le gambe. Bisogna fare meglio in difesa e non concedere vantaggi all’Orizzonte Catania. Questa terza semifinale la dedico alla squadra, il risultato finale di oggi è stato il frutto, spesso oscuro, di un grande lavoro di squadra, che dovremo migliorare. Abbiamo due giorni per cercare di studiare eventuali nuove soluzioni rispetto a quanto non ha funzionato, poi sarà la piscina a dare il verdetto finale”.

Prossimo appuntamento

L'accesso alla finalissima per lo scudetto di pallanuoto femminile A1 si giocherà nuovamente in Sicilia alla piscina Scuderi martedì 10 maggio alle ore 18:30 con diretta tv su RAI SPORT HD.