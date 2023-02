SIS Roma: al Babel per la rimonta in Champions League contro il Sabadell

Sabato 25 febbraio alle ore 20:00 la SIS Roma nella piscina del Babel (via Traetta) attende il Sabadell per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo la vittoria nell’anticipo della 15esima giornata contro il Brizz Catania (26-5) per passare il turno in Europa la formazione capitolina dovrà ribaltare il risultato dell’andata e quindi recuperare il meno cinque. Il Sabadell, squadra spagnola è attualmente il top club numero uno d’Europa ma coach Capanna è pronto a dar battaglia in acqua: “Missione difficile, ma non impossibile. Noi vogliamo fare una partita pazzesca. Rispetto alla partita d’andata abbiamo molti riferimenti in più. Il Sabdell è una grande squadra, su questo non ci sono dubbi, ma nella nostra piscina sinora siamo riusciti a battere chiunque, possiamo riuscirci anche stavolta e sicuramente giocheremo per vincere”.

La SIS farà affidamento alle sue bocche di fuoco: Chiara Tabani con 45 goal è l’attuale capocannoniere del campionato, alle sue spalle, a suon di gol, si è fatta strada Abby Andrews, la mancina australiana, con 41 centri, poi c’è Sofia Giustini, quarta, con 38 marcature. Sette giocatrici della SIS sono tra le prime 15 realizzatrici del torneo, c’è anche Ranalli (33), Picozzi (29), Cocchiere (23), Galardi (22).

In occasione del big match di sabato, la piscina del Babel sarà avvolta nei colori con un pannello di 24 metri su cui campeggia la scritta “SIS Roma”. Sarà montata anche una tribunetta aggiuntiva, oltre alla tribuna da 300 posti, per consentire a tutti di assistere alla partita.

“I quarti di finale di Champions League rappresentano un traguardo importante per tutta la pallanuoto romana” – afferma con orgoglio il presidente della SIS Roma Flavio Giustolisi – “avremo a che fare con la squadra più forte d’Europa e questo è già un risultato importante, di fatto siamo tra le prime 8 squadre del Continente e possiamo ancora andare avanti, non partiamo battuti, le ragazze daranno tutto per ribaltare il risultato d’andata. A seguire siamo attesi dalla fase finale di Coppa Italia, che deteniamo dall’anno scorso e che abbiamo voglia di riconquistare. Poi, a metà marzo, riparte il campionato per il rush finale”.