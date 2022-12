SIS Roma ai quarti di Champions League

La SIS Roma vola ai quarti di Champions League. La formazione romana grazie ad una migliore differenza reti chiude al primo posto il Girone D qualificandosi fra le migliori 8 squadre d'Europa.

La SIS Roma, prima nella regular season del Campionato di serie A1 di pallanuoto femminile, si sta facendo valere anche in Europa. Dopo la prima fase di Champions League, le romane hanno chiuso al primo posto il girone di ferro pareggiando per 12 a 12 contro l'Olympiacos (campionesse d'Europa in carica), battendo ill Vouliagmeni (12-7) e le olandesi del ZV De Zaan (13-6). Chiudendo il primo posto con l'Olympiacos, la SIS ha prevalso per via delle differenza reti. Contro le greche protagonista assoluta è stata Chiara Ranalli che ha realizzato quattro marcature e subito decine di falli.

Soddisfatto coach Capanna: "Ringrazio la società e tutti quelli che lavorano dietro le quinte che ci permettono di fare questo ed al mio staff, perché tornare fra le migliori 8 d’Europa è merito di tutti. Le ragazze sono state molto brave, sono cresciute in consapevolezza ed applicazione come la gestione dei momenti cruciali di una partita. Abbiamo fatto una prima parte di stagione molto positiva, sfruttando un periodo continuativo di lavoro insieme. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto alcune atlete bloccate dall’influenza ma non hanno mai mollato e di questo sono molto orgoglioso".

Orgoglioso anche Il presidente Flavio Giustolisi: “La squadra è indubbiamente cresciuta. Abbiamo vinto il girone più difficile di Champions League, con due squadre greche fortissime ed il miglior team olandese. Eppoi bisogna ricordare la vittoria di mercoledì scorso in campionato con il Plebiscito Padova che ci ha proiettato da soli in testa alla classifica del campionato di serie A1. Sono stati, da mercoledì ad oggi, cinque giorni di grande intensità. Oggi ho visto una grande partita di pallanuoto, una soddisfazione che lenisce i tanti sacrifici che facciamo per restare sempre competitivi. La SIS Roma è un progetto che è partito 12 anni fa e che sta andando avanti e che ha iniziato a dare i suoi frutti valorizzando il settore giovanile. Siamo soddisfatti di quanto fatto sinora e che, ci auguriamo sia foriero di altre, grandi, soddisfazioni”.