La SIS Roma si qualifica alle finali di Coppa Italia. La formazione romana nel weekend del 15 e 16 ottobre ha vinto il proprio girone arrivando al primo posto davanti il Trieste, il Como, il Brizz e la Florentia.

Le partite

La SIS Roma ha travolto le avversarie segnando 21 gol contro Brizz e Como, battendo per 17 a 1 la Florentia e vincendo infine la sfida per il primo posto contro la Triestina per 15-6. Un percorso netto per le romane in questo anticipo di stagione in vista dell'inizio del campionato.

Queste le parole del coach Marco Capanna: "In questo momento abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più delle nostre avversarie, ma bisognerà dimostrarlo anche nelle finali. Vincere adesso fa morale e serve per fare bene anche nel prosieguo della Coppa, ma la strada è ancora lunga, sono soddisfatto ma consapevole che siamo solo all’inizio.

Il calendario

La prossima settimana inizierà il campionato A1 di pallanuoto femminile con il team romano che nelle prime due giornate affronterà il Trieste e poi la trasferta a Rapallo. Proprio la sfida alle triestine si giocherà nella nuova casa della SIS Roma che da Ostia si è spostata all'Infernetto al Babel (via Traetta, 70).

Si tratta di un campionato livellato in alto. Sono convinto dei nostri mezzi e che possiamo ancora migliorare il nostro rendimento" conclude coach Capanna.