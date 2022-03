SIS Roma premiata in Campidoglio per il trionfo in Coppa Italia. Ecco le immagini

Venerdì 25 marzo la SIS Roma è stata premiata al Campidoglio presso l’aula Giulio Cesare per il successo nella Coppa Italia di pallanuoto femminile.

La Coppa Italia

La SIS Roma ha conquistato la Coppa Italia battendo in finale il Padova lo scorso 20 marzo. Questo successo ha portato a 2 le affermazioni nella coppa nazionale della storia della SIS dopo il trionfo nel 2019. A promuovere l’iniziativa l’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato che ha personalmente consegnato le medaglie celebrative del Natale di Roma a ognuna delle atlete.

I commenti

Onorato ha spiegato di aver voluto celebrare la SIS per il successo in Coppa. “Il trofeo conquistato spiega l’Assessore – “ha un altissimo valore per lo sport romano. Ogni giorno migliaia di atleti si allenano con tenacia lontano dai riflettori, spesso in periferia proprio come fanno le nostre atlete. Il loro impegno e la loro dedizione rappresentano il più bel messaggio di promozione dello sport e dei suoi valori”.

Per la SIS Roma ha parlato il Presidente Flavio Giustolisi: “È un onore essere presenti oggi nell’Aula Giulio Cesare, il cuore di Roma, e la medaglia che ci è stata omaggiata ci riempie d’orgoglio. Speriamo che la vittoria della Coppa Italia e la premiazione di oggi da parte dell’Assessore Alessandro Onorato, che ringrazio, possa essere l’inizio di una collaborazione concreta e duratura perché per fare sport ad alto livello c’è bisogno anche, e soprattutto, del sostegno delle Istituzioni. La SIS Roma è un Club prestigioso, una realtà sportiva d’eccellenza, contiamo sul sostegno di Roma Capitale”.