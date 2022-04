SIS Roma: iniziano i play-off scudetto

Oggi, giovedì 28 aprile prenderanno ufficialmente il via i play-off di serie A1 di pallanuoto femminile. Ai nastri di partenza diverse squadre serie candidate alla vittoria finale fra queste l'Orizzonte Catania e il Plebiscito Padova, che hanno concluso la regular season da prime in classifica e la SIS Roma che ha finito il suo campionato al secondo posto a due punti dalla vetta.

Gli impegni della SIS

La SIS Roma esordirà questa sera alle ore 20:00 a Bogliasco nella gara di andata della prima semifinale, mentre il ritorno il è in programma 1 maggio alle 12 ad Ostia, presso il Centro Federale “Freccia Rossa”. In caso di successo le romane sfideranno nel turno successivo l’Orizzonte Catania.

Coach Capanna chiede attenzione per il Bogliasco: “Il Bogliasco è una squadra che va affrontata con grande attenzione negli ultimi tempi è cresciuta molto e bisognerà fare attenzione. Da quasi un mese che queste ragazze non giocano assieme, bisognerà registrare qualcosina, ma sono convinto che questa squadra saprà ritrovarsi subito ed esprimere appieno il suo potenziale tecnico. I quarti di finale sono una tappa fondamentale nell’avvicinamento delle finali e la SIS vuole partire con il piede giusto e trovare, fin da subito, la giusta concentrazione. Mi aspetto, com’è logico che sia, qualche zona d’ombra nel nostro gioco, ma si tratterebbe di una pausa fisiologica, negli otto tempi di questa sfida ritengo che alla fine la nostra migliore qualità, ribadita dalla classifica della regular season che ci ha visto protagonisti, verrà fuori”.

I play-off

Marco Capanna coach della SIS Roma, analizza poi i play-off: “I play-off sono un altro campionato ogni partita fa storia a sé, noi siamo concentrati per dare il massimo, siamo una squadra competitiva ed abbiamo tutte le carte in regola per vincere a Roma e fuori casa. Ripeto siamo onorati di essere qui e non abbiamo nessun timore riverenziale, la SIS è una squadra competitiva ai massimi livelli europei ed è l’espressione di una delle migliori e più proficue società italiane di pallanuoto in campo femminile. Non è il momento di fare pronostici, dobbiamo andare avanti partita per partita, concentrandoci ogni volta sulle qualità dell’avversario”.