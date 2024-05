SIS Roma sconfitta dall'Orizzonte Catania: addio al sogno scudetto

La SIS Roma cade per sei a undici contro l'Orizzonte Catania perdendo in casa il match di qualificazione per la finale scudetto di pallanuoto femminile.

Con un inizio ai limiti della perfezione la squadra romana si è portata sul 4-0 ma poi le siciliane con un pressing asfissiante hanno cambiato il corso del match. Alla fine del secondo tempo infatti l'Orizzonte Catania si è portato sul 5-4. Ranalli in avvio di terza frazione fallisce un rigore e le siciliane scampato il pericolo dilagano e chiudono poi il match 11-6. Per la SIS ora la finalina per il terzo posto contro il Rapallo.

Queste le parole del coach della capitoline Marco Capanna: “Nelle due gare di semifinali dei play off va avanti l’Orizzonte Catania con pieno merito. La SIS ha giocato un gran primo tempo, era quello che avevo chiesto alla squadra e che prima non riuscivamo a fare, ma poi, nella difficoltà, dinanzi alla reazione prevedibile non ti puoi “sgretolare” e sbagliare così tanto. Abbiamo lavorato, provato e sognato di fare qualcosa di più ora lotteremo con serietà per il terzo posto in classifica. Abbiamo la qualificazione alle coppe in tasca al termine di un percorso lungo e complicato di crescita affrontato con una splendida compattezza di gruppo .Abbiamo vinto la Coppa Italia e confermato di essere una realtà importante in Coppa Campioni giocando alla pari quasi sempre con tutte le squadre. Da oggi pensiamo alla sfida con il Rapallo, riconoscendo che l’Orizzonte Catania nei play off ha meritato la finale”.