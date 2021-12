Big match fra SIS Roma e Plebiscito Padova

Scontro al vertice del Campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Sabato alle ore 15, nella piscina del Centro Federale “Freccia Rossa” di Ostia andrà in scena la sfida-primato tra la SIS Roma ed il Plebiscito Padova, attuale capolista della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla formazione romana. La partita mette a confronte due squadre protagoniste nel campionato italiano ma anche in Coppa Europea (LEN Euro League, la Coppa dei Campioni della pallanuoto) dove entrambe le compagini si sono aggiudicate il proprio girone e si sono qualificate come teste di serie per la seconda fase di Coppa.

Le parole di coach Capanna

“Il Plebiscito Padova fa leva su meccanismi collaudati di gioco" – afferma Marco Capanna, Coach della SIS Roma - "sono insieme da dieci anni ed hanno imparato a superare quei momenti di difficoltà che possono capitare nel corso di una partita. Hanno una buona difesa e la mentalità giusta: forse sono più abituate di noi agli scontri ad alto livello, è fisiologico, l’esperienza si matura giocando e più giochi con squadre di spessore e più aumenti il rendimento e la capacità di amministrare il gioco. Sarà una bella partita".

Sul cammino della sua squadra fino ad oggi il tecnico dice: "Non abbiamo mai perso, in Coppa Italia abbiamo battuto anche il Padova ed in campionato l’Orizzonte Catania, in Coppa dei Campioni abbiamo ottenuto cinque vittorie su cinque partite, un ruolino di marcia di assoluto livello, ma acquisire, come stiamo facendo, partita dopo partita, una mentalità vincente è la conseguenza di un grande lavoro di tutto le ragazze. Ho sempre detto che la SIS proverà a vincere sempre, sinora lo stiamo facendo, ma non bisogna abbassare la guardia. La sfida con il Plebiscito Padova è fra due squadre che arrivano da affermazioni anche in campo europeo e vincere queste partite ti dà forza e convinzione”.

Per il match con il Plebiscito Padova, la SIS Roma farà esordire la canadese La Roche, un gradito ritorno il suo che aumenta il tasso tecnico e d’esperienza delle romane.

I prossimi impegni

Dopo il confronto con il Padova, la SIS si preparerà alla seconda fase di Coppa dei Campioni, al via nel prossimo fine settimana, dove è attesa da un girone difficilissimo, andando a giocare ad Atene, nella tana di due squadroni greci: l’Ethnikos e l’Olympiacos (campione d’Europa uscente). “Alla Coppa inizieremo a pensare da domenica – ricorda Capanna – adesso tutta la squadra è concentrata sul big-match con le venete”.