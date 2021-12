La SIS Roma batte anche Padova e vola in testa alla classifica

La SIS Roma batte il Plebiscito Padova per 7-6, al termine di una partita avvincente, con occasioni ed errori da entrambe le parti e sostanzialmente equilibrata. Con questo successo la squadra romana si certifica come la nuova capolista del Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile.

La partita

La vittoria della squadra capitolina arriva dopo una partenza a razzo che ha freddato il Padova con un rotondo 4-0 nel giro dei primi sette minuti di gara. Silvia Avegno con una doppietta (prima realizzazione su rigore) e Sofia Giustini aprivano le marcature, poi Domitilla Picozzi firmava il quattro a zero. Il Plebiscito Padova si risvegliava dall’incantesimo e provava a rientrare in partita con una marcatura sul finire del tempo della Borisova. Nel secondo tempo tentava la rimonta ma Chiara Ranalli prima e Agnese Cocchiere ne frenavano la rincorsa. Il quarto tempo iniziava sul 6-4 ed il Plebiscito Padova spingeva sull’acceleratore. La capitana della SIS Domitilla Picozzi riportava il vantaggio a più tre e metteva al sicuro i tre punti che valevano il sorpasso. Finale delle venete che solo a pochi secondi dalla fine su rigore arrivavano a meno uno, ma la partita era già finita.

Le parole di Capanna

Queste le parole del coach della SIS Marco Capanna: Ci godiamo questa vittoria al termine di una partita di alto livello tra due squadre di caratura europea., è stato un grande match, un confronto a viso aperto tra due grandi squadre che si sono sfidate su un piano sia fisico che tattico. Il primo tempo ci ha dato fiducia e convinzione, poi piano piano il Padova è venuto fuori, favorito anche da qualche errore di troppo, soprattutto nel leggere meglio la tattica da adottare per aggirare la barriera difensiva eretta dalle venete. Il risultato però non è mai stato in gioco, eravamo avanti di tre gol ancora a sei minuti dalla fine, la squadra ha dimostrato grande cuore e maturità”. Fra le giocatrici oggi ha esordito la canadese La Roche, la cui presenza si è vista soprattutto in difesa, dove anche la Eichelberger, ha fatto vedere il suo valore con alcune parate determinanti: “Shae Chantal La Roche è un’atleta esperta e di assoluto livello internazionale – ha detto Capanna –Mi ha chiesto di giocare ugualmente anche se era dalle Olimpiadi che non scendeva in acqua. Ha bisogno di giocare per tornare ai massimi livelli, ma già così ci ha dato spessore e capacità di manovra. Anche lei, che conoscevamo già, ha dimostrato di avere l’anima e la voglia di questa squadra”.

La Coppa dei Campioni

La SIS Roma giovedì partirà per Atene e venerdì inizierà il girone (il secondo) di qualificazione alla fase finale della Coppa Len, la Coppa dei Campioni della pallanuoto. In Grecia i primi appuntamenti per la SIS saranno contro i padroni di casa dell’Ethnikos e poi l’Olympiacos.