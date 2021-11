La SIS Roma sfida Milano al Foro Italico

Sabato 13 novembre alle ore 17 la SIS Roma affronterà la N.C. Milano nella piscina del Foro Italico per la quarta giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

Periodo intenso per la SIS Roma che dopo il pareggio contro il Verona si rituffa in campionato. La sfida del fine settimana farà da viatico, al girone europeo di Coppa LEN (la Coppa dei Campioni per i club di pallanuoto), in programma al Centro Federale di Ostia, in Via delle Quinqueremi la prossima settimana.

Le parole di coach Capanna:

Così il coach Capanna prima della sfida di campionato: “Andiamo avanti partita dopo partita ed in questo momento del campionato non dobbiamo aver fretta. Ripeto sempre che dobbiamo lavorare sodo ed ogni partita, a prescindere dall’avversario, serve a mettere a punto i nostri meccanismi, ad oliare gli ingranaggi del nostro gioco, a fare in modo che gli errori commessi a Verona, ad esempio, non vengano ripetuti in futuro. Ad oggi, tra campionato, amichevoli e Coppa Italia non abbiamo ancora perso e siamo in corsa in tutte le competizioni: non ci interessa solo vincere ma soprattutto fare meglio! La squadra sta bene ed abbiamo voglia di migliorarci".

La partita contro la formazione milanese si disputerà nella storica piscina del Foro Italico. Questo rappresenta un motivo d'orgoglio per il coach delle romane ch eperò ricorda che: "La nostra ‘casa’ è la piscina di Ostia dove abbiamo un pubblico appassionato che ci segue ma siamo pronti a giocare ovunque ci consentiranno di praticare il nostro sport e sabato, come sempre, giocheremo per vincere”.

Dove vedere la partita

La partita fra SIS Roma e N.C. Milano sarà trasmessa sul Canale Youtube della società capitolina: https://www.youtube.com/c/SISROMA

Il calendario

Dal 18 al 21 novembre il Centro FIN di Ostia ospiterà i preliminary round di Coppa LEN (Girone “B”): per la SIS Roma esordio il 18 alle 21,00 con le olandesi del ZVL 1886 Center. Consulta il calendario completo sul sito della SIS Roma: https://sisroma.it/calendario-e-risultati/