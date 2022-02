Pallanuoto femminile A1: la SIS Roma batte Milano e torna in testa alla classifica

La SIS Roma vince 15 a 5 contro Milano e torna in testa alla classifica del campionato di pallanuoto di serie A1 femminile, dove, a causa dei rinvii era stata sopravanzata dal Plebiscito Padova che aveva però una partita in più.

La partita

Alla SIS bastano due tempi per chiudere la partita. I primi due tempi portano le romane sul parziale di 10-1 (4-1 p.t. e 6-0 s.t.). Con il risultato in tasca la SIS ha tirato i remi in barca consentendo al Nuoto Milano di crescere, cedendo di una sola lunghezza nel terzo tempo (2-3) ed impattando il quarto (2-2). Sugli scudi Cocchiere, Galardi e Ranalli hanno realizzato una tripletta a testa. Non da meno Tabani con una doppietta, la canadese La Roche anche lei due volte a bersaglio. Avegno e Giustini con una marcatura completano il tabellino delle realizzatrici.

Le parole dell'allenatore

Il coach Capanna ha commentato così la partita contro Milano: “Nei primi due tempi ho visto una squadra al di sopra di delle aspettative dopo due mesi di stop. Nel resto della partita la squadra è calata, ma ha tenuto con autorità in mano il bandolo del gioco. Un calo più di concentrazione che fisico, direi, fisiologico, la cosa che potrebbe preoccupare è stato il ripetersi di errori in fase conclusiva soprattutto nel terzo tempo, circostanza che ha consentito alle milanesi di riprendersi. Può starci, l’importante era tornare a giocare ed a vincere, domani torneremo in acqua per preparare il recupero di campionato di martedì prossimo, 1 marzo, con il Florentia. Giocheremo al centro federale della FIN “Freccia Rossa” di Ostia, sarà il nostro ritorno a casa. Le toscane sono cresciute molto negli ultimi tempi, hanno battuto il Bogliasco e sono in corsa per i play off, non sarà una partita facile e soprattutto, sarà vietato distrarsi”. Il coach insiste nel fare grande attenzione contro le prossime avversarie, ma si sente fiducioso.

Capanna sulla stagione aggiunge: "C’è la Coppa Italia fra due settimane, poi il finale di campionato. I play off inizieranno due giorni dopo la fine di una collegiale per i mondiali, non avremo il tempo per preparare adeguatamente le prime partite, per questo puntiamo a concludere la regular season al primo o secondo posto, lo spareggio in casa potrebbe essere un vantaggio determinante verso la finale”