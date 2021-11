Seconda vittoria in Coppa dei Campioni per la SIS Roma

La SIS Roma nella piscina del Centro Federale di Ostia supera di slancio le spagnole del MED CE Mediterrani 15 a 10 nel secondo appuntamento della Coppa dei Campioni di pallauoto femminile. La SIS Roma con questo successo resta l’unica squadra a punteggio pieno dopo la seconda partita e guida la classifica del girone B di Coppa dei Campioni.

La partita

Le romane infatti si sono aggiudicate tutti e quattro i tempi allungando il distacco minuto dopo minuto. Il primo tempo si è concluso sul 4-2 per la SIS, il vantaggio, fissato da due goal di Sofia Giustini che girava in rete due azioni corali aveva toccato le tre lunghezze (4-1), poi, un gol all’ultimo secondo: palla deviata da un difensore che ha ingannato la Eichmann ha riaperto la gara. Nella seconda frazione le spagnole hanno provato a rimontare, portandosi sotto di un goal a 3’55” dal termine, poi Chiara Ranalli e Silvia Avegno chiudevano la strada a qualsiasi tentativo di rimonta. Il secondo tempo si chiudeva sul 7-4. Anche nel terzo la SIS Roma prevaleva (4-3) ipotecando la vittoria finale. Agnese Cocchiere metteva a segno una doppietta finiva 11-7. Nel finale le catalane risalgono fino a portarsi a tre lunghezze (12-9) a 4’ 07”, poi sbucano Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli e Silvia Avegno chiudono la partita sul 15-10.

Le classifica del girone

La SIS Roma guida in solitudine la classifica provvisoria del girone B di qualificazione alle finali di Coppa dei Campioni a punteggio pieno dopo due partite ed oggi doppia partita, alle ore 12 contro il fanalino di coda del Sirenas ASC Malta ed in serata (ore 21) la sfida con le ungheresi del FTC Telekom Budapest, vittoriose con le francesi del Lille ma attardate in classifica per la battuta d’arresto all’esordio con le spagnole. Nell’altra partita della giornata le olandesi riprendevano fiato dopo la sconfitta di ieri con la SIS e battevano 25-2 le maltesi.