La SIS Roma batte la Florentia

La SIS Roma vince la sua quinta partita consecutiva in campionato confermandosi al primo posto della Serie A1 di pallanuoto femminile. Le romane hanno travolto per 21 a 5 la Florentia.

La partita

Non c'è stata storia in vasca. La SIS ha chiuso il primo parziale sul 6 a 1, rilassandosi nel secondo terminato per 2 a 1 e chiudendo i conti con un 6 a 1 e 7 e 3 rispettivamente nel terzo e quarto parziale. Sugli schidi Chiara Ranalli, che ha chiuso la partita realizzando un poker, proprio come l'australiana Abby Andrews.

Soddisfazione per coach Capanna che però si aspettava di più nel secondo tempo: “Mi aspettavo una buona partita, ho visto tanti spunti di qualità anche se non sempre sono stati suggellati dal goal. Si sbaglia ancora troppo ma con 5-6 gol di vantaggio l’attenzione si attenua e può accadere di tutto".

Il calendario

Da ora per la SIS si aprre un ciclo importantissimo. Sabato le capitoline sfideranno il Catania in trasferta e poi mercoledì il big match contro il Padova. Non solo campionato ma cresce l’attesa per il girone di Champion League in programma la prossima settimana al Polo Natatorio dove arriverà l’Olympiacos.