Poker della SIS Roma in Coppa dei Campioni

La SIS Roma ha sconfitto le Sirenes Malta e le magiare del Ferencvaros di Budapest nella terza e quarta giornata del girone B della Coppa dei Campioni.

Le vittorie della SIS

Le romane travolgono le Sirenes Malta 31 a 4, in una partita senza storia. Discorso diverso invece nella sfida contro le ungheresi sconfitte 8 a 4. Nel primo tempo alla SIS Roma riuscivano quegli scambi veloci, con Silvia Avegno autrice di una doppietta con la quale ribaltava l’iniziale vantaggio delle ungheresi. Passata in vantaggio la squadra romana piazza, un doppio colpo prima con Sofia Giustini che trovava l’angolo opposto a quello che invece aveva centrato prima l’Avegno e poi con un tiro da centrocampo, Domitilla Picozzi sorprende il portiere e raccoglie applausi a scena aperta. Il primo tempo si chiude così con un 4-1 per le romane. Nel secondo tempo la SIS spreca due rigori e le ungheresi si ricompattano, fino a rimontare sul 3-4. Il terzo tempo finiva in parità per 1 a 1. Nel quarto tempo il Ferencvaros tenta il tutto per tutto, ma Giuditta Galardi segna la sesta rete per la SIS. Il Ferencvaros prova a reagire ma Domitilla Piccozzi, il capitano, realizza la settima maratura ed a due minuti e mezzo dal termine chiude la partita. L’ultimo goal di Agnese Cocchiere fissa il punteggio sull’8-4.

La classifica

Le ungheresi del Ferencvaros di Budapest erano la squadra più temuta da parte del tecnico Marco Capanna ma questo doppio successo permette alla SIS di manteneresaldamente la testa della classifica del girone. Ultimo appuntamento con le francesi del Lille, squadra ostica che si gioca il terzo posto in classifica in una sfida a distanza proprio con le magiare.