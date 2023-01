La SIS Roma batte l'Orizzonte Catania e prova la fuga

La SIS Roma batte l’Orizzonte Catania per 10 a 5 nel big match della nona giornata del Campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto ed allunga in classifica a più sei sulle siciliane, Campionesse d’Italia in carica e mantiene tre punti di vantaggio sul Plebiscito Padova.

Al Babel dell'Infernetto le capitoline partono bene e chiudono il primo parziale sul 4 a 2. Da questo risultato la SIS costruisce la vittoria, pareggiando 1-1 il secondo tempo, e ampliando il vantaggio nel terzo tempo chiuso 3 a 2. Nell'ultimo tempo di gioco Tabani e Cocchiere siglando il 2 a 0 del parziale, nonchè 10 a 5 finale. Nota di merito per Sofia Giustini autrice di una buona prova e di una doppietta in 45''.

Soddisfatto Coach Capanna: “Era importante vincere, ma non determinante. Abbiamo messo pressione e ritmo alla gara fin dall’inizio ed una volta in vantaggio abbiamo controllato la partita fino alla fine. Questa è una vittoria importante ma non abbiamo vinto niente. Non abbiamo fretta, vogliamo continuare a divertirci, già lunedì torneremo in acqua per preparare la trasferta di Trieste, una buona squadra che milita al quarto posto in classifica e che sarà caricatissima per affrontare la squadra capolista nella propria piscina”.

La classifica sorride alla SIS al comando della generale nella Regular Season con 27 punti e col miglior attacco 144 reti fatte, 55 quelle subite una in meno del Padova miglior difesa del torneo. “La classifica ci sorride e ci sta dando la consapevolezza di essere sulla strada giusta – afferma Capanna – "Le ragazze stanno facendo molto bene, mi piace soprattutto la grinta e la determinazione che vedo in ogni partita, abbiamo trovato continuità e fiducia, stiamo migliorando il rendimento partita dopo partita, essere in testa al giro di boa ci conforta, ma dobbiamo giocare altre nove partite, a partire da sabato prossimo a Trieste e non sarà facile mantenere la barra dritta”.