La SIS Roma è Campione d’Inverno nel campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. La squadra capitolina nell’ultima partita del girone d’andata della regular season ha battuto per 17 a 7 il Trieste. Le romane chiudono il girone d'andata con 25 punti, avendo vinto 8 partite e pareggiato solo a Verona.

La partita

Le friulane hanno sono durate solo per un tempo, rimontando due goal dall’0-3, dopo le marcature della capitana Domitilla Picozzi e la doppietta di Silvia Avegno. La SIS, chiude il primo tempo sul 4-2. Nel secondo e terzo tempo le romane chiudono la pratica col 7-2 del secondo tempo e grande autorità nel 3-1 della terza frazione. Chiara Tabani con quattro marcature è stata la protagonista della partita, su altissimi livelli si sono espresse: Cocchiere, Avegno, Ranalli, Picozzi e Storai, ma tutta la squadra ha dimostrato ampiamente di meritare il primato in classifica.

Le parole di coach Capanna

Il coach Marco Capanna ha commentato così il girone: "Buon girone d’andata, la squadra ha messo in mostra un buonissimo gioco d’attacco, risultando, fino a questo momento il più prolifico della serie A1 con 136 marcature. In ambito difensivo c’è ancora qualcosa di rivedere. Lo scudetto d’inverno non è un titolo ma rappresenta uno stimolo importante e la conferma che stiamo lavorando bene. Direi che in Italia, in campionato e coppa le ragazze sono state quasi perfette. Ora viene il difficile e dovremo confermare, partita dopo partita, il nostro primato. Arrivare ai primi due posti della regular season appresenta il riconoscimento del proprio valore ed assegna alcuni vantaggi, come: non disputare i quarti di finale e giocarsi il titolo in casa al meglio delle tre partite”.

L'unica nota stonata di questa prima parte di stagione della SIS è l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni: "Ad Atene è successo qualcosa che non siamo riusciti a spiegarci, eppure abbiamo perso. Nella pallanuoto succede, dobbiamo prenderla come un’esperienza negativa ed imparare ad evitare di ripetere gli stessi errori”.

Il calendario

La SIS ha chiuso così il suo 2021. Il campionato ripartirà il prossimo 15 gennaio 2022, quando la SIS ospiterà al Centro Federale Fin Freccia Rossa di Ostia il Florentia. Marzo inizieranno le finali di Coppa Italia, a maggio sono in programma i mondiali, mentre a giugno le finali della regular season.