La SIS Roma batte Bogliasco e approda alle semifinali

La SIS Roma travolge per 23 a 4 il Bogliasco nel ritorno dei quarti di finale dei play-off di serie A1 bissando il successo dell’andata. Le romane guadagnano così l'accesso alle semifinali dove affronteranno le siciliane Ekipe Orizzonte.

La partita

La SIS sblocca la gara dopo appena due minuti grazie a Galardi. In pochi minuti le romane dilagano con Galardi (che finirà sul tabellino per ben sei volte) e Silvia Avegno a seguire. La Roche (doppietta) e Cocchiere chiudono il tempo sul sette a zero per le capitoline. Nella seconda frazione di gioco le romane arrotondano il punteggio andando sul parziale di 13 a 0. Il terzo tempo inizia con la marcatura delle ospiti, ma la SIS non molla la presa e realizza altre quattro reti, ma la liguri stavolta reggono il confronto, le romane abbassano il ritmo e consentono altre due marcature. Il quarto ed ultimo tempo di gara è una sorta di passerella verso le semifinali con un parziale di 4-1 che fissava il punteggio finale sul 23-4.

Il commento di Capanna

Marco Capanna coach della SIS Roma è soddisfatto: "La squadra ha giocato con continuità e determinazione. Tutto è andato per il giusto verso. Quelle pause ed errori che avevamo visto a Bogliasco oggi non ci sono stati. Con questa partita abbiamo avuto la conferma di essere una squadra forte ed in grado di competere per il titolo. Dovremo vedercela con il Catania, una squadra che alla fine ha fatto meglio di noi, giungendo al secondo posto, mentre la SIS è finita in terza posizione. Siamo convinti, però, che possiamo giocarcela alla pari, sarà una sfida tra due squadre che si rispettano”.

Le semifinali

La SIS Roma giocherà l'andata delle semifinali il prossimo 4 maggio a Catania contro l'Ekipe Orizzonte, campione d’Italia in carica, mentre il ritorno si giocherà ad Ostia, il 7 maggio al Centro Federale “Freccia Rossa” alle ore 16:30.