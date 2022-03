La SIS Roma batte il Bogliasco

La SIS Roma dopo essere stata premiata in Campiodoglio per il successo in Coppa Italia, ha battuto in campionato per 21 a 5 il Bogliasco.

La partita

La SIS ha messo in ghiaccio la partita già nel primo tempo, chiuso sul parziale 8 a 3. Gran smalto per Silvia Avegno autrice di cinque reti totali nel match. Dopo l’ottima prima frazione, la SIS è entrata in gestione chiudendo gli altri parziali sul 3-0, 4-1 e 6-1.

Giovedì 31 marzo match-clou a Catania con l’Orizzonte, in palio tre punti fondamentali per la classifica finale, sabato 2 aprile invece la SIS affronterà il Trieste fuori casa mentre mercoledì 6 aprile ancora in casa con il Verona ed il giorno successivo ultima partita contro il Como.

Le parole di Capanna

Queste le parole del coach della SIS, Marco Capanna: “I conti li faremo solo l’8 aprile a causa dei rinvii provocati dal covid il campionato non ha avuto un andamento regolare ma siamo arrivati alla fine nelle prime posizioni ed ora, dobbiamo chiudere in bellezza. La partita con il Catania è fondamentale. La squadra sta bene e l’ha dimostrato pure oggi, le siciliane contro di noi saranno al completo, sarà una grande sfida. Sono sicuro che la SIS Roma saprà regalarci altre soddisfazioni. Oggi, ad esempio, con il Bogliasco è stata una partita dura al di là del risultato mai in discussione. Le liguri si sono battute con grinta e determinazione e la partita poteva anche andare diversamente se ci fossimo innervositi, ma le ragazze hanno saputo controllare a dovere l’andamento della gara”