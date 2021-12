La SIS Roma batte il Bogliasco e si riprende la vetta della classifica

Dopo l'eliminazione dal secondo turno in Euro League, la SIS Roma reagisce con una prestazione sontuosa a Bogliasco imponendosi con un perentorio 20-6 sulle liguri, a conclusione di una partita che è sempre stata saldamente in mano alle ragazze di coach Capanna.

Il commento di coach Capanna

“La partita è stata complicata, soprattutto all’inizio - ha commentato il coach – sia per il valore delle avversarie, brave a rimontare (dallo 0-3 al 2-3, ndr) e sia perché le ragazze erano contratte. Da quel momento, però, sono state brave a controllare la reazione delle padrone di casa, chiudendo la partita nel secondo e terzo tempo (5-1, 4-0, ndr). Ho visto la reazione della squadra dinanzi alle difficoltà, si sono difese con determinazione e poi hanno imposto il nostro gioco di sempre. Sono stati quattro mesi intensi, da settembre a Natale questa squadra in Italia, tra campionato e Coppa Italia non ha mai perso e pareggiato una sola partita a Verona con un’altra candidata all’affermazione finale. Resta la parentesi amarissima del secondo turno di Coppa Len, dopo aver fatto un buon primo girone, ma ci rifaremo in ambito nazionale parlando poco e lavorando ancora di più. Ora la concentrazione è tutta sulla partita di sabato e dopo analizzeremo il lavoro fatto negli ultimi quattro mesi.”

Il calendario

La vittoria oltre a dare morale alla SIS Roma, ne ha confermato la leadership in classifica. Infatti, le romane che dovevano recuperare un turno di campionato nella regular season della serie A1 di pallanuoto femminile sono tornate in testa alla classifica da sole ed ora si accingono a chiudere il 2021 affrontando ad Ostia al Centro Federale Fin Freccia Rossa, 18 dicembre ore 16 il Trieste, ultima partita di regular season prima della sosta di Natale. "Ogni partita fa storia a sé. - continua il coach Marco Capanna – Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e chiudere in bellezza per ripartire nel 2022 con la stessa voglia e determinazione di vincere che ci ha accompagnato durante il 2021. Tutte le esperienze sportive, anche quelle negative, servono a migliorare il proprio bagaglio tecnico-sportivo, per imparare a vincere...spesso, prima, bisogna imparare a perdere e ad analizzare quanto accaduto in vasca per evitare di ripetere gli stessi errori. Ecco, a Bogliasco, rispetto ad altre esperienze, ho visto dei passi avanti anche in questa direzione”.