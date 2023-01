La SIS Roma sfida l'Orizzonte Catania nel big match

La nona giornata del massima campionato italiano di pallanuoto femminile vedrà impegnate nel il big-match la SIS Roma ed Orizzonte Catania, in programma nella piscina del “Babel” in via Traetta all’Infernetto sabato 14 gennaio ore 18,30.

La partita non sarà decisiva ma importante fra due squadre che conoscono il proprio valore. Il Catania arriva alla partita con tre punti in meno, seconda in classifica, vista la sconfitta al Plebiscito Padova anche le venete al secondo posto.

“Tutte le squadre – esordisce Capanna, il coach della SIS Roma – in questo periodo, dopo la lunga sosta di Natale stanno cercando di ritrovare la forma migliore ed il bandolo del gioco. I problemi che lamentiamo noi...probabilmente li hanno anche loro, è una partita importante ma non determinante, sarà una bella partita tra due squadre che si affronteranno, come loro abitudine, a viso aperto ed entrambe punteranno alla vittoria".

Il tecnico si aspetta una buona prestazione e un giusto atteggiamente da parte della sua squadra perchè vincere sarebbe fondamentale per il continuo della regular season.

Coach Capanna sposa la regola della prudenza sfruttando bene anche le giovanili: “Stanno contribuendo in maniera significativa ai risultati sin qui conseguiti dal team la rosa della squadra la renderò nota solo poco prima della partita, voglio mantenere alta la concentrazione di tutte. Una cosa è certa, a prescindere da chi andrà in acqua non cambierà l’esito dell’incontro, le giovani valgono le titolari e giocando assieme anche in allenamento stanno maturando preziosa esperienza. Le esigenze della partita indicheranno i cambi”.