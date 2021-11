La SIS Roma vince a valanga contro NC Milano

La SIS Roma, vince la quarta giornata di campionato di serie A1 femminile di pallanuoto, contro la NC Milano con un perentorio 19-7, una vittoria mai messa in discussione ed un risultato finale già annunciato dopo soli 57”, quando la SIS già vinceva due a zero con le reti di Sofia Giustini, in gol dopo 24” ed il raddoppio di Silvia Avegno.

La partita

La SIS Roma dopo 57 secondi del primo tempo era avanti per due a zero con le reti di Sofia Giustini e Silvia Avegno. I primi due tempi sono poi terminati entrambi sul 6-1 per le romane che hanno evidenziato una netta superiorità tecnica nei confronti delle milanesi partendo subito forte. Nel terzo tempo è venuta fuori la squadra ospite che è riuscita a segnare quattro volte (subendo però cinque reti). Nelle battute finali dell’incontro la SIS ha ottenuto un rigore che Picozzi ha messo a segno e sarebbe stata la rete numero 20 ma l’arbitro ha annullato per il comportamento scorretto di una giocatrice lombarda e, nella ripetizione, come spesso accade, la palla si è stampata sul palo dopo il cambio da Picozzi a Ranalli. Alla fine le migliori marcatrici dell'incontro sono state Chiara Tabani, autrice di un poker, davanti a Silvia Avegno, Sofia Giustini e Chiara Ranalli che hanno messo a segno tre reti.

Le parole di coach Capanna

Marco Capanna, coach del team romano, ha criticato il terzo tempo della squadra anche se la partita era già indirizzata: "Nel terzo tempo c'è stato un calo di tensione, comprensibile vista la partita ma che non deve accadere. La squadra ha giocato bene mettendo in mostra un bel gioco. Oggi ho impiegato indistintamente tutta la rosa per i quattro tempi, solo il secondo portiere Brandimarte ha giocato tre tempi e nell’ultimo quarto ho fatto entrare la Eichelberger. Non abbiamo sfruttato a dovere alcune superiorità numeriche ma l’errore può starci. L’unica cosa che vado sempre ripetendo è che gli errori devono servire a migliorarci. Ogni risultato non è scontato, sulla carta con il Milano eravamo favoriti ma ogni partita fa storia a sé e le ragazze hanno interpretato al meglio la gara".

L'appuntamento di coppa

Da mercoledì prossimo ad Ostia nel centro federale della Fin ci sarà la Coppa LEN (la Coppa dei Campioni della pallanuoto, ndr). Così il coach Capanna: "Abbiamo una gran voglia di far bene. Questa squadra vuole essere protagonista in Campionato e nelle Coppe. Siamo tutti concentrati su questo grande evento sportivo”.