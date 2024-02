Simona Quadarella vince la medaglia d'oro ai mondiali di nuoto di Doha

Altro successo per Roma ai mondiali di nuoto di Doha. Dopo il trionfo di Giorgio Minisini nel nuoto sincronizzato a portare in alto l’orgoglio nazionale e capitolino è Simona Quadarella che ha conquistato il suo secondo oro mondiale.

La classe 1998 originaria di Ottavia ha vinto, dominando, la gara dei 1.500 m stile libero. Col tempo di 15'46"99 la romana ha chiuso davanti alla cinese Bingjie Li (15'56"62) e alla tedesca Isabel Gose (15'57"55). Una vittoria dolcissima per Quadarella (a podio per la quinta edizione consecutiva dei mondiali) che non solo conquista il suo secondo titolo mondiale ma stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e diventa la seconda nuotatrice italiana a confermare il titolo mondiale (vinto nel 2019) nei 1500 sl. Prima di lei ci riuscì soltanto Federica Pellegrini.

Queste le parole di Quadarella a Rai Sport nel post gara: "Sono proprio contenta, volevo vincere, sapevo che la medaglia era alla mia portata ma non pensavo di fare 15'46" e per questo sono ancora più contenta. Mi volevo prendere questo oro. C'è tanta Simona in questa medaglia, oggi ci ho messo qualcosa in più. Dedico la medaglia a me stessa, ultimamente facevo tanta fatica, ho pensato più volte se fosse giusto venire a Doha poi ho deciso di venire e di mettermi alla prova".