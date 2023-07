Quadarella d'argento: la romana conquista la medaglia nei 1.500 stile libero

Altra medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto in Giappone. Ad arricchire il medagliere italiano è la romana Simona Quadarella che ha conquistato la medaglia d'argento nei 1500 stile libero.

La ventiquattrenne romana che ha chiuso la sua gara col tempo di 15’43’’31 si è arresa soltanto all'americana Ledecky (ventesimo oro in carriera) finendo davanti alla cinese Bingjie Li medaglia di bronzo. La gara è stata tosta. Ledecky non fa il vuoto ma domina la competizione e la romana lotta con Pallister,poi superata dalla nuotatrice asiatica, riuscendo a crearsi un buon margine di sicurezza agli 800 metri e consolidando la seconda piazza ai 1000 metri.

Quadarella torna protagonista in quella che è da sempre la sua gara: “Volevo riprendermi la medaglia e questo è il primo argento in assoluto nei 1500 ai Mondiali, quindi sono molto contenta, è una medaglia per la mia famiglia che mi ha consentito di nuotare”.

Per la nuotatrice romana (classe 1998) è l'ennesimo trionfo di una carriera che l'ha vista protagonista nei 1500 con i successi agli europei di Glasgow (2018), Budapest (2021), Roma (2022) e i mondiali in Corea (2019). In Giappone Quadarella riporta in alto l'Italia e la Roma del nuoto, dimenticando le delusioni dei Giochi Olimpici (2021) e gli ultimi mondiali di Budapest chiusi con un quinto posto.