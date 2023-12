Super Quadarella: tre medaglie vinte agli Europei di Otopeni

L’Italia fa la voce grossa agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta di Otopeni. Fra le protagoniste della spedizione azzurra in Romania non poteva mancare la romana Simona Quadarella che ha portato nella sua Ottavia altre tre medaglie.

L’atleta romana ha vinto la medaglia d’oro nei 400 stile libero. Un grande risultato per Quadarella ha chiuso in 3'59"50, chiudendo davanti alla francese Anastasiia Kirpichnikova e alla belga Valentine Dumont. Un trionfo che bissa la vittoria a Glasgow nel 2019. L'oro conquistato da Quadarella ha contribuito nel portare l'Italia al secondo posto del medagliere degli europei (22, contro le 23 della Gran Bretagna) e nel segnare un nuovo record per il nuoto azzurro. Infatti mai l'Italia aveva conquistato sei ori nella stessa giornata di una competizione.

Le medaglie di Quadarella ad Otopeni non si fermano però soltanto all’oro. La capitolina ha infatti conquistato anche due medaglie d’argento negli 800 e 1.500 stile libero. Secondo gradino del podio in entrambe le gare conquistato alle spalle proprio della francese Kirpichnikova.