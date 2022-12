Nuoto, Melbourne 2022: la romana Silvia Di Pietro argento nella 4x50 mista

L'Italia continua a collezionare medaglie ai mondiali vasca corta di Melbourne. A trionfare in Australia c'è anche Roma, con Silvia Di Pietro che ha vinto una medaglia d'argento.

DI Pietro d'argento

Silvia Di Pietro ha vinto la medaglia d'argento nella 4x50 mista. La nuotatrice romana è stata la terza a tuffarsi in vasca nella staffetta dopo Lorenzo Mora (dorso), Nicolò Martinenghi (rana) e prima di Costanza Cocconcelli (stile libero). La romana ha chiuso la sua frazione in stile delfino in 24''52. L'Italia ha chiuso la sua gara in 1'36''01, record europeo. La squadra azzurra si è arresa soltanto agli USA che hanno conquistato l'oro col record mondiale di 1'35''15. Medaglia di bronzo per il Canada che ha chiuso in 1'36''93.

Le parole di Di Pietro

Silvia Di Pietro ha superato egregiamente la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei 50 farfalla femminile, conquistando la medagli d'argento nella staffetta. Ecco le parole della nuotatrice romana al termine della gara: "Il risultato è stato abbastanza inaspettato. Abbiamo unito quattro prestazioni buone. Io sono contenta, visto anche che soffro particolarmente il freddo e nonostante questo oggi è stata una bella gara”.

Chi è Silvia Di Pietro

Silvia Di Pietro, classe '93, è una nuotatrice romana primatista italiana dei 50m farfalla di tutte le categorie e dei 50m stile libero, sia in vasca corta che in vasca lunga. Quello di Melbourne 2022 è il quinto mondiale in vasca corta per l'atleta romana che ha già partecipato a quelli di Istanbul (2012), Doha (2014), Windsor (2016) e Abu Dhabi (2021). Con l'argento di Melbourne ha realizzato il suo miglior piazzamento nella 4x50 ai mondiali di vasca corta, superando il bronzo conquistato in Qatar e negli Emirati Arabi.