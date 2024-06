A Primavalle la seconda edizione di Roma Plays Pickleball

Sabato 8 e domenica 9 giugno presso il circolo sportivo Taggino (via Taggia 93) si terrà la seconda edizione del "Roma Plays Pickleball", lo sport che prevede l'utilizzo di racchette più piccoli rispetto a quelli del tennis e simili a quelle del padel.

L'evento promosso dall’Asd Cheyenne, con il patrocinio del municipio XIV, del CONI – Comitato Regionale Lazio e dell’Acsi, vedrà disputare match su campi indoor tornei di doppio misto e maschile con tantissimi premi per i partecipanti. Gli incontri si disputeranno sabato dalle 16:00 alle 20:00 e domenica dalle 10:00 alle 14:00.

Nello specifico il pickball è uno sport che può essere praticato singolarmente o in coppia, all'aperto o al chiuso, in campi più piccoli di quelli da tennis, divisi da una rete. Le palline sono grandi come quelle da tennis e da padel, ma sono in plastica e dunque più leggere, dotate di fori per non essere spinte dal vento quando si gioca in esterno. Vince la partita chi arriva a 11 punti con uno scarto di due, se c'è parità sul 10 l'incontro prosegue fino a quando una squadra non vincerà con una differenza di due punti.