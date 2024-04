La scuola romana di Karate shotokan conquista grandi risultati al campionato Italiano Preagonisti Fesik

La scuola di karate Shotokan del Forum Sport Center (via Cornelia 493) è protagonista con grandi risultati al Campionato Italiano Preagonisti FESIK 2024 di Karate che si sono svolti dal 5 al 7 aprile a Montecatini Terme.

Alla competizione a cui hanno partecipato 138 squadre e più di 1.700 giovani atleti (6-14 anni, ndr), la squadra romana composta da 14 ragazzi e ragazze ha vinto ben 15 medaglie nelle categorie Kata e Kumite. Risultati che hanno portato il Forum a classificarsi al 12esimo posto di Italia nel Kata nonché prima squadra del Lazio.

Questi i risultati del Kata:

Medaglia d’oro e titolo di Campionessa Italiana per Greta Sulis;

Secondo classificato Leonardo Maciejak;

Terzo classificato Gabriele Rossi;

Terzo classificato Federico Castrucci;

Terzo classificato Massimiliano Zocchi;

Secondo posto nella Coppa Italia per Giada Favaroni;

Secondo posto nella Coppa Italia per Sofia Zocchi.

Per quanto riguarda i risultati Kumite:

Secondo classificato Leonardo Maciejak

Secondo classificato Massimiliano Zocchi;

Terzo classificato Greta Sulis;

Terzo classificato Matteo Luccarini;

Secondo posto nella Coppa Italia Giada per Favaroni;

Terzo posto nella Coppa Italia per Francesco Cucè;

Terzo posto nella Coppa Italia per Federico Castrucci;

Terzo posto per la squadra mista Castrucci/Rossi/Sulis.

A preparare i ragazzi e le ragazze il Direttore tecnico della scuola di karate shotokan del Forum Sport Center, è l’allenatrice Lucrezia Gasparrini, cintura nera II Dan, convocata nella squadra nazionale Fesik di kumite per l’europeo WUKF 2022 e per il quadrangolare internazionale 2022, classificatasi 3a nel individuale all’europeo WUKF 2022, facente parte da due anni all’interno della squadra di kumite della regione Lazio/Abruzzo. Gasparrini è affiancata da Luca Tessecini, cintura nera III Dan facente parte della nazionale di kumite fesik dal 2011.

Questi risultati hanno riempito d’orgoglio il Forum. “Siamo molto felici. Il Karate offre al giovane praticante l'opportunità di raggiungere un armonico equilibrio tra corpo e mente. La grande ricchezza del bagaglio tecnico offerto dalla pratica del karate-do comprende esercizi individuali (Kihon e Kata) ed a coppie (Kumite)” – spiegano dalla società contatti da RomaToday – “I primi insegnano al bambino come sfruttare al meglio le potenzialità del proprio corpo e gli permettono di acquisire fiducia in se stesso grazie al continuo superamento di quelli che considerava i propri limiti.Con gli esercizi a coppie e di gruppo il bambino impara a gestire i rapporti interpersonali, a riconoscere nel compagno e nel gruppo dei termini di paragone e confronto e conseguentemente a far nascere dentro di se un sano spirito di competizione in un clima di amicizia e profondo rispetto”.

“Hanno partecipato ai campionati anche Andrea Zocchi, Tommaso Sambrotta, Sara Paravani e Francesco Covotta ragazzi che pur non essendo riusciti ad arrivare a podio, hanno dato tutto loro stessi spingendosi oltre i propri limiti” – ricordano dalla società-