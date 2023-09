Scudetto e giornata di beneficenza al Polo Roma Club

Tra venerdì 29 settembre e domenica 1° ottobre presso il Roma Polo Club (via dei Campi Sportivi) si giocheranno le partite decisive del campionato italiano U.S. Polo Assn. 2023 e si svolgerà un evento di beneficenza.

Alla giornata sportiva del torneo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri si sfideranno cinque squadre composte da 4 giocatori per team misti (quindi uomini e donne). Dopo le prime quattro giornate di gara, in testa alla classifica con sei punti ci sono i campioni in carica di UnoAerre Acquedotto Romano Polo Club, che vedono in campo tra gli altri il capocannoniere Ignacio Kennedy (12 gol), il campione italiano Giorgio Cosentino e l’azzurro Goffredo Cutinelli Rendina (in Nazionale al Mondiale di Miami 2022 e all’ultimo Europeo disputato a Dusseldorf). Alle ore 15:00 di domenica la finale.

Oltre al lato sportivo l’evento sarà giornata di beneficenza con il Polo for Smiles in favore della Fondazione Operation Smile Italia. L’organizzazione senza scopo di lucro specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi, crea le condizioni per implementare l’accesso a cure mediche chirurgiche nei Paesi a basso e medio reddito e supporta l’impegno dell’organizzazione internazionale di cui fa parte promuovendo iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi, in cui rientra proprio Polo for Smiles.

Marcella Bianco, direttore generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS commenta: “Anche quest’anno, grazie alla FISE, al Roma Polo Club, agli sponsor, ai partner e a tutte le persone che parteciperanno, possiamo dare un contributo concreto per far sì che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopediche di cui hanno bisogno. Il nostro impegno insieme è rivolto anche quest’anno alle attività mediche di Operation Smile in Perù. Nei prossimi mesi abbiamo previsto programmi chirurgici, tra i quali uno proprio a ottobre 2023 e uno ad aprile 2024 a Lima, ma anche attività di formazione del personale medico locale e il rafforzamento delle strutture sanitarie locali».

Nell’occasione verrà allestita una mostra mercato di prodotti artigianali ed enogastronomici, con le spettatrici, rigorosamente in dress code ‘Ladies Hat’, che concorreranno al premio di cappello più glamour della giornata.