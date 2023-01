Boom di iscrizioni alla Rome Run The Marathon: toccata soglia 10mila runner

Domenica 19 marzo 2023 si correrà la Run Rome The Marathon la maratona italiana che vedrà un numero record di partecipanti con runner pronti ad arrivare nella Capitale da ogni parte d'Italia e del mondo.

La corsa ad oggi conta 10mila iscritti online un risultato importante e destinato a crescere. L'alta partecipazione alla maratona della Capitale è frutto di un intenso lavoro di promozione della città e dell’evento sia sui socialweb che in presenza con expo in diverse maratone italiane ed estere, ma anche merito degli allenamenti collettivi ‘Get ready’ a Roma (sabato 14 gennaio a Ponte Milvio il prossimo appuntamento), o i tanti Get Ready On Tour che si stanno svolgendo grazie ai pacer ufficiali di gara, in giro per l’Italia e l’Europa.

"Un grande evento sportivo e un’occasione unica per promuovere in chiave turistica Roma con un percorso che non ha uguali al mondo per fascino e storia” sottolinea l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato che prosegue - "Per correre una maratona prestigiosa e suggestiva come quella di Roma, i runner e gli appassionati stranieri sono pronti a viaggiare sempre di più, magari insieme alla famiglia o agli amici. La gara diventa così un’occasione in più per visitare per la prima volta la nostra città o per tornare, generando ricadute positive sull’intera economia cittadina e sull’occupazione”.

A sostenere le parole di Onorato ci sono i numeri: dei 10mila iscritti 6100 sono stranieri di cui più di mille inglesi, 300 irlandesi, 500 americani provenienti da circa 100 nazioni mentre 3900 sono gli italiani. Da sottolineare è anche la presenza femminile. Circa il 25% dei partecipanti sono donne, numeri in media con le più grandi maratone internazionali.

L'evento metterà sul piatto oltre al fascino della Capitale e il sano spirito sportivo anche il passaggio delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobativa dell’Aeronautica Militare, spettacolo mai avvenuto in una maratona. Seguirà l’Inno di Mameli cantato dal vivo, poi sul percorso, con oltre 30 monumenti e siti storici da veder scorrere al proprio fianco, musica, giochi, pubblico, grande festa. Questo e tanto altro è Run Rome The Marathon, evento internazionale che ha anche due grandi ulteriori frecce nel proprio arco dando così la possibilità a tutti di partecipare, dai grandi ai piccini, dai più allenati ai sedentari: la staffetta solidale Run4Rome con il percorso di maratona da compiere e dividere con il proprio team di quattro persone e la Fun Run, la stracittadina da 5k, da camminare o correre a passo libero, con arrivo al Circo Massimo, ideale per famiglie e bambini ma non solo.

Le iscrizioni alla Run Rome The Marathon, alla Run4Rome e alla stracittadina Fun Run sono aperte, ci si può registrare online sul sito ufficiale www.runromethemarathon.com