Rugby Roma che rimonta contro l'Avezzano: i risultati delle romane nella settima giornata di Serie A

La settima giornata del campionato di Serie A di Rugby ha visto il pareggio per 24 a 24 della Rugby Roma in trasferta sul difficile campo dell'Avezzano.

Un pareggio importante per la Rugby Roma arrivato in rimonta. Protagonisti della sfida Falcini, che entrato nel finale del primo tempo ha realizzato due mete e Valsecchi decisivo con le sue realizzazioni. "Nemmeno quando ci siamo ritrovato sotto nel punteggio ci siamo disuniti, non abbiamo mai mollato mentalmente e penso che sia stato proprio questo aspetto a permetterci di pareggiare: ci siamo guardati in faccia e senza fare troppi discorsi abbiamo cercato di risolvere le difficoltà" ha commentato Falcini ai microfoni del club.

Con questo risultato la Rugby Roma arriva alla sosta con 16 punti al sesto posto della classifica.

Gli altri risultati

Il Villa Pamphili Rugby cade 34 a 38 contro il Paganica, mentre la Lazio asfalta 68 a 14 il Civitavecchia Centumcellae. Pareggia (24-24) la Primavera Rugby contro il Napoli Afragola. Vince a Firenze l'Union Rugby Capitolina 31 a 26.

La classifica

Giganteggia la Lazio prima indiscussa del campionato. Sesto posto per la Rugby Roma dietro di due lunghezze rispetto alla Rugby Capitolina. 13 punti per Civitavecchia Centumcellae, 10 per il Villa Pamphili. Chiude con 5 punti la Primavera Rugby.