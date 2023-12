Vince la Rugby Roma, Lazio ancora in vetta: i risultati dell'ottava giornata

A Tor Pagnotta la Rugby Roma batte per 41 a 10 il Paganica nella partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di coach Montella mettono a segno sei mete, con protagonista Chiotti autore di una doppietta ad inizio match.

"Loro avevano le tre prime linee molto buone, molto aggressive, di personalità, spingevano molto in avanti, ma noi siamo chiusi molto bene anche con seconde e terze”, racconta Chiotti. “In settimana avevamo preparato molto bene il lavoro in mischia e io sono dell’idea che quello che alleni bene, poi si vede in partita. Siamo una squadra molto unita e anche se l’allenatore fa ruotare molto gli uomini, in campo poi emerge il collettivo”.

Con questo successo la Rugby Roma sale a quota 21 punti, blindando il sesto posto.

Gli altri risultati

Vittoria di misura della Lazio che vince e si mantiene in vetta alla classifica, per 29 a 28 in casa del Prato. Il Villa Pamphili batte 27 a 16 l'Union Rugby. Vittorie per Civitavecchia e Capitolinaa rispettivamente contro Avezzano e Napoli Afragola.

La classifica

La SS Lazio comanda il girone con 39 punti, Rugby Capitolina quinta con 25. Segue la Rugby Roma con 21, a +3 dal Civitavecchia. Nono posto per la Capitolina con 15, ultima con soli 5 punti l'Union Rugby.