Lazio dilagante, cade in casa la Rugby Roma: i risultati della quarta giornata del campionato Serie A

Nella quarta giornata del girone 3 del campionato di Serie A arriva la prima sconfitta interna stagionale per la Rugby Roma che cade per 19 a 5 contro il Livorno.

Al campo di Tor Panotta i toscani giocano un miglior primo tempo che risulta decisivo per il risultato finale brava a sfruttare il vento favorevole. Riccardo Trivilino, terza linea entrata nel secondo tempo parla così della gara: “Rispetto alle precedenti partite, quando eravamo partiti sempre molto aggressivi prendendo in mano il gioco, oggi abbiamo subito di più e impostato di meno. Sono stati molto bravi loro. Ci abbiamo messo del nostro con un po’ di imprecisione, ma sono subentrati anche altri fattori”.

I risultati delle altre romane

Trionfo netto della Lazio. I biancocelesti alla quarta vittoria in quattro partite spazzano via per 38 a 5 il Firenze conquistando cinque punti validi per la classifica. La Primavera Rugby perde per 22 a 7 in casa il derby contro la Rugby Capitolina.

Rialza la testa il Villa Pamphili Rugby che espugna Napoli vincendo 22 a 13 con una grande prestazione di Leonardo Lavalle. Civitavecchia cade in casa 24 a 47 contro Prato.

La classifica delle romane

Continua la sua cavalcata in vetta la Lazio a quota 20 punti. Prima romana a seguire i biancocelesti l’Unione Rugby Capitolina a quota 12. Un gradino più indietro la Rugby Roma con 9 punti, a +1 dal Civitavecchia e Villa Pamphili. Penultima a quota due punti la Primavera Rugby.