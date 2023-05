Rugby Roma in festa! I bianconeri tornano in Serie A

La Rugby Roma Olimpic Club torna in Serie A. La storica formazione capitolina con la vittoria a L’Aquila domenica 30 aprile ha conquistato con due giornate d’anticipo la promozione nella massima serie del campionato di rugby italiano.

La vittoria che vale la Serie A

Alla Rugby Roma sarebbe bastato un punto per la certezza del ritorno in Serie A ma al Tommaso Fattori è arrivato una vittoria per 13 a 3 contro L’Aquila. La partita difficile su un campo non facile ha vissuto di diversi momenti chiave come la meta di Andrea Vella. Alla fine della partita sono iniziati i festeggiamenti dei ragazzi di Daniele Montella, ex giocatore cresciuto nella formazione capitolina. Il ritorno in Serie A dei bianconeri è trionfante: in 16 partite i ragazzi di Montella hanno conquistato 14 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Merito del gran lavoro della società, del tecnico e del suo staff che hanno costruito la promozione in tre anni di lavoro coinvolgendo anche vecchio glorie del passato del club.

Le parole del capitano

Grandi emozioni per i tifosi bianconeri fra cui spicca anche il capitano della Rugby Roma, Matteo Battarelli: “È la gratifica di un lavoro svolto in questi anni con concentrazione e determinazione grazie al coach Montella. Battarelli veste la maglia della Rugby Roma dalle giovanili e adesso ha portato con i suoi compagni la sua squadra del cuore fino in Serie A: “Devo ancora realizzare bene perché oltre all'emozione del traguardo raggiunto da giocatore, c'è quella di ricevere messaggi da molti amici che amano la Rugby Roma e hanno fatto parte di questo club nel passato. Questo gruppo è diventato una famiglia”.

Intervenuto a RomaToday, il capitano della Rugby Roma individua il momento chiave in cui la squadra è diventato consapevole della propria forza: “La consapevolezza è arrivata circa due anni fa, quando abbiamo disputato il girone centro-nord con uno staff preparato e notavo come le cose fossero cambiate. Nonostante gli allenamenti fossero diventati più intensi, il gruppo di atleti era sempre più volenteroso ed eravamo numerosi a ogni allenamento. Poi a settembre scorso, con l'inizio della stagione eravamo certi di come avremmo disputato questa stagione, è bastato guardarci negli occhi”. Mancano ancora due giornate al termine del campionato ma il capitano ha fissato già gli obiettivi nel breve e nel lungo periodo: “L'obiettivo in questi giorni è certamente continuare a vincere e finire il campionato al primo posto. Per il futuro, dobbiamo trasformare questa promozione in un punto di partenza e non di arrivo”.

Infine non poteva mancare la dedica alla famiglia e agli amici, allo staff al presidente Bobo Corvo e all’ex presidente Bebo Emett: “Vorrei dedicare questa promozione ai miei genitori, alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto. Poi anche a tutto lo staff sempre presente e disponibile, e al presidente di oggi Bobo Corvo e a quello che ha d'atto in modo di realizzare uno dei centri sportivi più belli di Roma e d’Italia e ci ha lasciati due anni fa, Bebo Emett. Si starà godendo questo momento magico lassù assieme a mio papà che è stato il mio primo e più accanito tifoso”.