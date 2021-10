La Rugby Roma compie 91 anni

La Rugby Roma Olimpic Club 1939, il club più titolato della Capitale con cinque scudetti e due coppe italia compie 91 anni.

La storia

Fra gli anni '30 e '40 la Rugby Roma è stata la squadra che ha conteso gli scudetti ai grandi club del Nord. In quegli anni il club romano ne ha conquistati ben quattro. L'ultimo tricolore, il quinto, è arrivato nel 2000 allo Stadio Flaminio contro l'Aquila.

Dopo l'ultimo scudetto, tanti alti e bassi hanno contraddistinto le annate della Rugby Roma fino alla promozione in Serie B nel 2016. Il club bianconero che deve i suoi colori alla squadra argentina del San Isidro.

Il centro sportivo

Il nuovo centro sportivo della Rugby Roma, che si trova nella zonna della Cecchignola, è uno dei più importanti del centro Italia. Polivalente e dotato di diversi servizi, il centro ha: tre campi da rugby, una piscina, due campi da padel, uno da beach volley. Un buon punto di partenza per far tornare lo storico club capitolino in una dimensione nazionale.