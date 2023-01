Nuova partnership fra federazione italiana rugby e l'esercito italiano

Lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 12:00 avrà luogo la sottoscrizione e la presentazione degli accordi di collaborazione tra l’Esercito Italiano e la FIR (Federazione Italiana Rugby) presso il Circolo Ufficiali di Roma ( via Castro Pretorio, 91).

L'Esercito Italiano e la Federazione Italiana Rugby hanno già incrociato il proprio passato in numerose occasioni ufficiali come il lancio dei paracadutisti della Folgore sul prato di gara di importanti match o come il terzo tempo dei tifosi con gli stand della Forza Armata a bordo campo durante gli scorsi Guiness 6 Nazioni.

La partenrship si basa su elementi condivisi dal Esercito e FIR lealtà, coraggio, abnegazione, sacrificio e solidarietà. Alla cerimonia di lunedì parteciperanno il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Gaetano Zauner e il presidente FIR Marzio Innocenti.

Con i prossimi accordi di partnership la collaborazione sarà ancora più astringente toccando fasi della preparazione tecnica della Nazionale italiana di Rugby con periodi di team building invernali e di stage estivi in ambiente montano in vista della prossima Rugby World Cup.