Run Rome The Marathon tornano gli allenamenti collettivi. Ecco quando e come partecipare

Il 27 marzo 2022 è la data fissata per Run Rome The Marathon. Per l'occasione Roma è pronta e ora sono tornati anche i Get Ready, gli allenamenti collettivi di libera partecipazione della Run Rome The Marathon, uno spazio dedicato completamente al runner che più di sempre è al centro di tutto.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti in agenda con gli allenamenti collettivi della Run Rome The Marathon sono sabato 4 dicembre, sabato 15 gennaio 2022 e sabato 12 febbraio 2022. L’incontro di sabato 4 dicembre si terrà a Ponte Milvio, con ritrovo alle ore 8 e start del training alle 8.45, si correranno circa 11km e i partecipanti con un allenamento-test previsto da Andrea Giocondi, coach ufficiale della Run Rome The Marathon potranno scoprire i ritmi di riferimento e conoscere le andature ottimali per una programmazione mirata e precisa per la maratona.

Come partecipare

Gli allenamenti, i Get Ready, sono training gratuiti, ma per partecipare è necessaria la egistrazione sul sito ufficiale della maratona. Gli allenamenti avranno una capienza massima di 100 persona, causa restrizioni Covid, e risponderanno a tutte le normative di sicurezza sanitaria vigenti quali anche distanziamenti interpersonali e l’uso della mascherina prima dell’inizio della corsa.

Sono aperti anche per tutti coloro che vorranno partecipare alla Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone.