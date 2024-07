Olimpiadi Parigi 2024: i romani che rappresenteranno l'Italia ai giochi olimpici

Venerdì 26 luglio inizieranno le Olimpiadi di Parigi 2024. Il grande appuntamento sportivo dell’estate vedrà l’Italia rappresentata da 403 atleti e atleti, record di presenze per la Nazionale. Alla grande spedizione azzurra parteciperanno ben 37 romani e romane. A questi si aggiungono anche altri top atleti romani d’adozione e atleti laziali.

I romani e le romane a Parigi 2024

Veterani e neofiti, Roma rappresenterà l’Italia a Parigi. Fra le candidate al podio nel judo c’è Odette Giuffrida. Originaria di Talenti, quella in Francia sarà la terza olimpiade per la classe 1994. A Tokyo e Rio de Janeiro ha conquistato un bronzo e un argento. Non sarà una sorpresa la presenza della regina del nuoto originaria di Ottavia Simona Quadarella. Seconda olimpiade per lei dopo l’argento a Tokyo negli 800 metri. Terza volta anche per Martina Centofanti. L’atleta delle farfalle azzurre cerca il bis dopo la medaglia di bronzo centrata a Tokyo.

Mattia Furlani salito alla ribalta con l’argento a Roma 2024 nel salto in lungo sarà al suo debutto. Prima volta anche per la pariolina Eloisa Coiro che ha strappato il pass per Parigi 2024 dopo aver smaltito la delusione per gli europei di casa.

Ecco tutti i romani:

Laura Rogora (arrampicata sportiva)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Eloisa Coiro (800 metri)

Federico Riva (1.500 metri)

Martina Centofanti (ginnastica ritmica)

Odette Giuffrida (judo)

Lorenzo Benati (atletica)

Elena Berta (vela)

Caterina Marianna Banti (vela)

Evelina Bertoli (sport equestri)

Guillaume Bianchi (scherma)

Emenuele Camilli (sport equestri)

Alessandro Alberto Boloventa (pallavolo)

Maia Biginelli (tuffi)

Lorenzo Brado Chiavarini (vela)

Matteo Cicinelli (pentathlon moderno)

Giulia D’Innocenzo (nuoto)

Davide Di Veroli (scherma)

Leonardo Fioravanti (surf)

Alessio Foconi (scherma)

Riccardo Giovannini (tuffi)

Marta Iacoacci (Nuoto artistico)

Lorenzo Marsaglia (tuffi)

Elena Micheli (pentathlon moderno)

Chiara Mormile (scherma)

Gianmarco Nicosia (pallanuoto)

Chiara Pellacani (tuffi)

Domitilla Picozzi (pallanuoto)

Emiliano Portale (sport equestri)

Nicholas Presciutti (pallanuoto)

Simona Quadarella (nuoto)

Giulia Ramatelli (nuoto)

Lucrezia Ruggiero (nuoto artistico)

Giordana Sorrentino (pugilato)

Isotta Sportelli (nuoto artistico)

Giulia Vernice (nuoto artistico)

A loro si aggiungono i laziali:

Emanuele Capponi (canottaggio - Priverno)

Alessandra Fanali (golf - Frosinone)

Matteo Sartori (canottaggio - Fondi)

Marto del Lungo (pallanuoto - Tarquinia)

Alessia Mesiano (pugilato - Latina)

Gli altri big di Roma

Tanti atleti sono legati alla Capitale. Fra questi l'uomo più veloce al mondo Marcell Jacobs tornato con forza a Roma 2024. Debutterà alle Olimpiadi Lorenzo Simonelli medaglia d'oro a Roma negli ostacoli. Simonelli, nato in Tanzania vive a Roma dall'età di 5 anni. Un romano vero che ha trascinato il pubblico all'Olimpico durante gli ultimi europei. Vivono a Roma anche la Dosso la velocità italiana, argento a Roma 2024 e Sofia Yaremchuk.