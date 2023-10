Roma Volley Club, biglietti e abbonamenti (super scontati) al Campionato della serie A1 femminile

Con una storia ricca di successi, la Roma Volley Club è la squadra che rappresenta la Capitale d’Italia nel più bel campionato di volley femminile del mondo, con orgoglio e determinazione.

Con un mix di giocatrici di grande talento, il team é impegnato a competere al massimo livello nazionale, cercando di conquistare titoli e trofei prestigiosi. Scopri come acquistare biglietti e abbonamenti a prezzo scontato su Shop Today.

La stagione 2023/2024

Roma Volley Club vs Chieri ’76 Volleyball – Domenica 15 ottobre 2023 ore 17.00

Roma Volley Club vs Busto Arsizio – Domenica 22 ottobre 2023 ore 17.00

Roma Volley Club vs Volley Bergamo – Sabato 4 novembre 2023 ore 20.30

Roma Volley Club vs Cuneo Granda Volley – Domenica 3 dicembre 2023 ore 17.00

Roma Volley Club vs Vallefoglia – Martedì 26 dicembre 2023 ore 17.00

Roma Volley Club vs Il Bisonte Firenze – Domenica 28 gennaio 2024 ore 17.00

Roma Volley Club vs Union Volley – Domenica 11 febbraio 2024 ore 17.00

Roma Volley Club vs Casalmaggiore – Domenica 25 febbraio 2024 ore 17.00

Roma Volley Club vs Trentino – Domenica 10 marzo 2024 ore 17.00

Roma Volley Club vs Novara Volley – Domenica 24 marzo 2024 ore 17.00

E' possibile acquistare i biglietti delle singole partite o un intero abbonamento per seguire la Roma Volley Club in tutta la stagione. Il Voucher Biglietto è valido per la data scelta della partita selezionata. Il Voucher Abbonamento è valido per tutte le partite in casa (13 gare) della stagione regolare 2023-2024.