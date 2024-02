AS Roma, un torneo benefico di padel per il contrasto alla violenza di genere

Sabato 17 febbraio presso il Circolo Sportivo Hill 23 (via Lago Santo 23) la Community giallorossa e un gruppo di dipendenti dell’AS Roma hanno dato vita ad un torneo benefico di padel a sostegno del progetto “Amami e Basta”, contro la violenza sulle donne.

Obiettivo dell’iniziativa festeggiare la ricorrenza di San Valentino e per contrastare il drammatico fenomeno della violenza di genere, tema che da sempre ha visto la Roma in prima linea. Inoltre il torneo è stato strumento per raccogliere fondi da destinare interamente alle case rifugio gestite dai centri antiviolenza di Roma Capitale.

Fra i partecipanti tanti appassionati provenienti dai Roma Club, parrocchie, scuole e A.S.D. della città si sono sfidati con i dipendenti del club. Tra loro, anche volti noti come Jimmy Ghione (che si è aggiudicato il torneo) e i consiglieri comunali Marco Di Stefano e Federico Rocca.

L’evento si è svolto alla presenza della Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, della Presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo e della HR Business Partner dell’AS Roma, Arianna Sorrentino.