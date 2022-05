Roma Sprint Festival 2022: tutto pronto per la seconda edizione del meeting internazionale di atletica leggera

Giovedì 12 maggio allo Stadio dei Marmi del Foro Italico si terrà il Roma Sprint Festival 2022, il meeting internazionale di atletica leggera giunto alla sua seconda edizione. L'evento è organizzato col patrocinio del Coni, Cip (Comitato Italiano Paralimpico), Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) e Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

Le campionesse paralimpiche

Saranno impegnate al Roma Sprint Festival 2022 le tre campionesse paralimpiche di Tokyo 2020 Ambra Sabatini (Fiamme Gialle), Martina Caironi (Fiamme Gialle) e Monica Contrafatto (Esercito), rispettivamente oro, argento e bronzo agli ultimi Giochi Paralimpici. Le tre atlete torneranno a confrontarsi nei 100m categoria T63 (atleti con amputazione monolaterale transfemorale), distanza su cui la scorsa estate hanno scritto un pezzo di storia dello sport italiano. Oltre allo splendido podio tricolore, sul rettilineo di Tokyo Ambra Sabatini ha anche stabilito il nuovo record del mondo in 14”11, abbassando ulteriormente il crono corso in semifinale. Martina Caironi nel suo palmares conta anche gli ori sui 100m alle Paralimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, completate dalle medaglie d’argento nel salto in lungo a Rio e Tokyo, mentre Monica Contrafatto aveva già conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Rio.

"Passi"

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento (lunedì 9 maggio) verrà diffuso il cortometraggio “PASSI”, una produzione API Comunication, con la regia di Pier Paolo Longo, che racconta la storia personale delle tre azzurre, ripercorrendo il percorso che le ha portate fino alle medaglie di Tokyo 2020. Esperienze di vita diverse, che meritano di essere raccontate perché lo sport non è soltanto performance agonistica ma molto di più: lo sport permette di confrontarsi con sé stessi e provare sempre a superare i propri limiti.

Dosso e l'esordio outdoor

Al Roma Sprint Festival parteciperà nei 150m femminili Zaynab Dosso velocista due volte campionessa italiana sui 100m (distanza su cui vanta un personale da 11”43) e vincitrice del tricolore indoor 2022. Dopo l'ottima stagione al coperto si confronterà con la sfida outdoor. Nell'annata passata a Dosso ha per ben due volte abbassato il record italiano sui 60m, Dopo aver eguagliato il precedente primato di Marisa Masullo, un 7”19 che resisteva dal lontano 1983, in occasione dei Campionati italiani di Ancona è scesa a 7”16 e, meno di un mese dopo, ai Mondiali indoor di Belgrado ha fermato il cronometro a 7”14. Al meeting, l'atleta delle Fiamme Azzurre, allenata a Roma dal tecnico federale Giorgio Frinolli, avrà come avversaria diretta sui 150m? Amarachi Pipi, velocista britannica che si allena a Padova sotto la guida di Marco Airale, vincitrice lo scorso anno con la 4x400 dell’argento agli Europei indoor di Toru? e del bronzo alle World Athletics Relays di Chorzów.

Il programma

Il 12 maggio Roma sarà immersa nella velocità. Il programma del Roma Sprint Festival inizierà alle ore 15:20 con i 400 metri maschili. Appuntamenti da segnare in rosso la finale dei 150 m femminili ore 16:15, i 100 m T63 alle 16:45 e le finali dei 100 m maschili e femminili rispettivamente alle ore 17 e 17:15. Ultima gara in programma i 300 m femminili alle 17:35.

Come assistere

L'ingresso al pubblico avverrà mediante esibizione del pass gratuito scaricabile dal sito della manifestazione a questo link https://sprintfestival.run/. I biglietti sono a titolo gratuito. "Vorremo avere tanti bambini e famiglie allo stadio" sono le parole di Claudio Licciardello direttore dell'evento ed ex velocista italiano, specializzato nei 400 metri piani disciplina nella quale vanta la terza prestazione italiana di tutti i tempi.