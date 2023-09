Al via la sesta edizione della Roma Paddle League

Lunedì 2 ottobre si terrà nella Capitale la sesta edizione della Roma Paddle League, il torneo aperto a professionisti e curiosi ospitato in cinque diversi circoli di Roma.

Ben 350 atleti, suddivisi in diverse categorie (5 maschili, 3 femminili e 3 di squadre miste) si sfideranno nei circoli Joypadel Club, Winner, Circolo Eschilo, Atletico Lodigiani e Borussia Village. In palio 20mila euro per il primo premio, e buoni per tutti partecipanti fra cui completi personalizzati, racchette e premi ad ogni partita per il miglior giocatore. Ad arricchire il torneo dirette su Facebook e Youtube e tante attività collaterali.

Il torneo giunto alla sua sesta edizione dimostra quanto i romani si siano appassionati a questo. La Capitale conta circa 1000 campi da paddle e secondo l’app Playtomic (applicazione per prenotare partite e campi) a Roma si giocano più di 300000 match al mese.

Il torneo nato nel 2018 ideato da Marco Tatanka è riuscito a coinvolgere diverse persone che si sono appassionate a questo sport che attrae a sé grandi nomi dello sport e dello spettacolo come Francesco Totti, Bobo Vieri, Vincent Candela, Ibrahimovic e come lo era Diego Armando Maradona.