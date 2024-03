La Roma Appia Run giunge alla 25esima edizione

Domenica 21 aprile alle ore 09:00 da via delle Terme di Caracalla partirà la venticinquesima edizione della Roma Appia Run, l’unica corsa al mondo che si disputa su cinque pavimentazioni diverse.

La gara, con arrivo allo stadio Nando Martellini, cade proprio nel giorno del Natale di Roma con i runner pronti a correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. In programma prevede una corsa competitiva di 13 km su strada (riservata ai tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD), una non competitiva di 5 e 13 km aperta a tutti e il Fulmine dell’Appia una gara (con prove sulle distanze dai 30 ai 100 metri) in programma il 20 aprile dedicata ai più piccoli (2-17 anni).

“Siamo soddisfatti e anche un po’ emozionati” – dichiara Roberto De Benedittis ideatore e organizzatore della manifestazione – “al pensiero di aver raggiunto la pietra miliare delle 25 edizioni. E anche il popolo dei runners sembra pronto a vivere con entusiasmo questa festa visto che abbiamo un incremento delle iscrizioni che sfiora il 60% rispetto al 2023. Un’ulteriore testimonianza di quanto la nostra manifestazione sia apprezzata ed amata in Italia e all’Estero. E per celebrare al meglio questo traguardo abbiamo preparato per tutti gli atleti che parteciperanno una maglia e una medaglia molto originali. Naturalmente anche quest’anno la Roma Appia Run vivrà il prologo appassionante del Fulmine dell’Appia, prova di velocità dedicata ai bambini che si svolgerà sabato 20 aprile”.

La manifestazione è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Campidoglio, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CONI, di Sport e Salute, del Parco Regionale dell’Appia Antica, Parco Archeologico dell’Appia Antica e si svolge sotto l’egida della Fidal.

Per partecipare alle gare bisognerà iscriversi sul sito della gara. Queste le info utili: